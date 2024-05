A Montà visite guidate gratuite ai restauri esterni e interni del Santo Sepolcro

Al Santuario dei Piloni di Montà, domenica 12 maggio, a partire dalle ore 15, si potrà accedere liberamente e senza bisogno di alcuna prenotazione al 'Santo Sepolcro', sotto la guida di Silvano Valsania, presidente dell’Associazione Montata Fangi e maggior studioso del luogo, e del restauratore Walter Vacchetta.

Sarà l’occasione per scoprire i restauri e gli scavi archeologici avvenuti sotto la direzione scientifica dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, del 'Tempietto del Santo Sepolcro', ultima tappa del sito cultuale del Santuario dei Piloni.

Il manufatto, situato su una collinetta sommitale che gode di una pregevole vista panoramica sui boschi dell’antica Valle Diana, è tornato ad essere agibile e visitabile dal pubblico, che può così concludere il percorso devozionale della Via Crucis e visitare, in via del tutto eccezionale, gli interni dell’edificio e gli affreschi restaurati, di solito coperti alla vista dal gruppo statuario del Compianto sul Cristo Morto e dalla teca contenente il pregevole Cristo ligneo seicentesco, trasferiti temporaneamente per permettere i lavori di restauro.

Alle 16.30 sarà poi possibile assistere al concerto gratuito del Collettivo Legni, previsto nella limitrofa Chiesa dei Ss. Giacomo e Filippo minore.

Nato all'interno del Liceo Musicale "Da Vinci" di Alba, il Collettivo Legni è una formazione composta da strumenti a fiato, che coinvolge attivamente gli allievi delle classi dedicate dell'Istituto attraverso lo studio e la condivisione di un repertorio vario ed eterogeneo.

Guidato con passione dal Prof. Mario Valsania, supportato dai colleghi Sara Bondi, Silvia Storchi, Alessio Mollo, Valter Protto, la formazione del Collettivo Legni eseguirà musiche di Tchaikovsky, Mendelssohn, Bach, Gossec, Valsania.

In seguito alla giornata di visite del 12 maggio, il Santo Sepolcro sarà visitabile soltanto dall’esterno, e la statua lignea del Cristo morto sarà riportata nella sua antica sede all’interno dell’edificio, rendendo di fatto difficoltosa la visione degli affreschi.

La giornata di valorizzazione ha l’intento di restituire alla comunità un luogo iconico per tutto il territorio del Roero e la sua complessa e stratificata storia, rimessa in luce grazie alla campagna di scavi archeologici e restauri decollata grazie ai fondi del PNNR destinati all’edilizia rurale esterna ai luoghi abitati ed ottenuti grazie al lavoro dell’Associazione Montata Fangi e della Parrocchia di Montà.