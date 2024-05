Spazzamondo a Venasca: partecipazione in crescita rispetto allo scorso anno

Sono stati circa 170, con una grande presenza di bambini e ragazzi dalle scuole materna a quella secondaria di primo grado accompagnati dalle rispettive insegnanti, i partecipanti di Venasca alla quarta edizione di Spazzamondo, evento che si è tenuto su impulso della Fondazione CRC in tanti Comuni della provincia di Cuneo nella mattinata di sabato 25 maggio. Una partecipazione in crescita rispetto all’anno scorso, con trenta persone presenti in più a dimostrazione di quanto il messaggio di cura per l’ambiente che questa giornata veicola si stia radicando sempre più nella coscienza collettiva dei venaschesi.

Hanno preso parte alla mattinata di raccolta rifiuti e collaborato alla gestione delle attività dei tanti volontari vestiti con le magliette e i cappellini arancioni dell’evento il sindaco e gli amministratori che da quattro anni hanno dato vita a Spazzamondo nel Comune di Venasca, alcuni Vigili del Fuoco volontari, membri dell’associazione Carabinieri in congedo, del Gruppo Alpini di Venasca, dell’ADAS e della Protezione Civile. Anche quest’anno non ha fatto mancare la sua presenza Valerio Anghilante, il piaschese che da diversi anni raccoglie con una bicicarrello i rifiuti lungo le strade della bassa valle Varaita.

Spazzamondo è la più grande campagna collettiva di raccolta rifiuti in provincia di Cuneo ed è organizzata dalla Fondazione CRC, in collaborazione con Protezione Civile, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, ANPCI, Cooperativa Erica, i Consorzi ACEM, CEC, CSEA E COABSER e con il patrocinio dell’ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo.