Biglietti esauriti per il treno a vapore della Valle Tanaro

Sono andati esauriti in poco tempo i biglietti per il treno storico turistico programmato domenica 19 maggio 2024, quando la Ferrovia del Tanaro tornerà protagonista in una giornata alla scoperta dei meravigliosi Borghi dell’ alta valle.

Un viaggio nelle tradizioni a bordo del treno con locomotiva a vapore, carrozze centoporte e bagagliaio, che inizierà la sua corsa a Torino per giungere a Ormea, ultima stazione della tratta ferroviaria in Alto Tanaro, dopo diverse soste lungo il percorso.