Fossano, palo crolla su un’auto in via Centallo: nessun ferito

Intervento dei vigili del fuoco provinciali a Fossano, nel pomeriggio di oggi (sabato 18 maggio).



Coinvolta un’automobile in transito in via Centallo, lungo la SP169 in direzione Maddalene, colpita dalla caduta di un palo della Telecom in condizioni fatiscenti. Non si segnalano feriti.



Sul posto la squadra dei vigili di Fossano.