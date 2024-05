Bedale ostruito a Caraglio, pericolo sulla provinciale 422: vigili del fuoco sul posto

Intervento dei vigili del fuoco provinciali a Caraglio, nel tardo pomeriggio di oggi (sabato 18 maggio).



Coinvolto un bedale lungo la SP422, otturato dai rami di un albero e le cui acque stavano fuoriuscendo, riversandosi in strada. Non si segnalano coinvolti di sorta.



Sul posto la squadra di Dronero, che ha liberato il bedale per permettere all’acqua di tornare a scorrere come normale.



La centrale provinciale dei vigili del fuoco ha segnalato anche interventi – di allagamento, per lo più, collegati come questo allo scatenarsi del maltempo - a Bra, Canale, Sommariva Bosco e Cervasca.