Conto alla rovescia per Mirabilia, che riempirà di arte e colori Cuneo per l'edizione della maturità

“Gimme shelter” (Dammi riparo/rifugio): questo il titolo della XVIIIma edizione di Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival, ideato e organizzato dall'Associazione IdeAgorà con la direzione artistica di Fabrizio Gavosto.

Un’edizione che titola come l’ottavo album inglese dei Rolling Stones, pubblicato il 29 novembre del 1969: Gimme shelter è un brano intenso, quasi un inno apocalittico, denso di significato perché nato in un clima di forte instabilità dovuta, fra le altre cose, alla guerra in Vietnam; un senso di instabilità, forse di inquietudine, attualissimo oggi, in questo periodo storico, in cui talvolta si sente il bisogno di un rifugio per trovare benessere, accoglienza, bellezza.

Mirabilia inizia il 26 luglio le sue date “On the Road” con l’appuntamento di Alba, e poi Savigliano, Vernante e Busca per terminare nella città di Cuneo che accoglierà Mirabilia The Festival dal 28 agosto all’1 settembre con un cartellone di grande rilevo internazionale.

La programmazione degli spettacoli, su tutto il territorio che accoglierà la diciottesima edizione del Festival multidisciplinare, parte dunque dalla situazione attuale e si espande al concetto di benessere e inclusione. Attraverso il linguaggio del circo, della danza, del teatro, del clown si incontrano i temi della coerenza, della libertà di scelta, dell’accoglienza, del valore e della bellezza della diversità, del dovere di lottare per ciò che si crede giusto e democratico.

Mirabilia riconferma anche per questa edizione il suo forte orientamento alla dimensione sociale non solo attraverso i contenuti degli spettacoli che parlano un linguaggio universale ma anche in una dimensione di accessibilità che passa attraverso i luoghi fisici e i temi trattati. Mirabilia è una dimensione onirica, giovane e giocosa eppure non avulsa dalla realtà, un riparo, un’isola amica, un punto d’osservazione, uno sguardo sempre nuovo, leggero e insieme intenso.

Mirabilia è Festival di diffusione perché è una vetrina dove artisti e programmatori si incontrano, è Festival di programmazione attento alle novità, ai nuovi linguaggi, agli artisti emergenti, alle proposte transdisciplinari, ed è un Festival di creazione che accoglie durante il corso dell’anno, a Busca, in Residenza artistica compagnie e artisti che intendono sviluppare nuovi progetti di spettacolo. Il Festival collabora con numerosi Enti e Istituzioni arricchendo grazie a queste belle e prestigiose sinergie il ventaglio di proposte per il pubblico.

Nel 2024 Mirabilia compie diciotto anni e naturalmente la maggiore età si festeggia. Per l’occasione sarà programmato un cartellone di grandi Compagnie nazionali e internazionali che propongono spettacoli di grande rilievo, oltre ad articolati percorsi di scoperta delle aree più innovative delle performing arts.

La XVIIIma edizione del Festival invaderà dunque la meravigliosa città di Cuneo dal 28 agosto all’1 settembre 2024 “occupando” come sempre molteplici spazi e non solo nel centro storico: cortili, vie, piazze, tendoni, giardini, sale, e sarà preceduta, come già nelle passate edizioni, da Mirabilia “On the road”: prima tappa nella “capitale delle Langhe”, Alba, dal 26 al 28 luglio, nel suggestivo Cortile della Maddalena per proseguire a Savigliano il 3 e 4 agosto negli affascinanti spazi del Museo Ferroviario Piemontese, a Vernante il 9, 10, 11 agosto con un’intensa programmazione che coinvolge per tre giorni lo splendido comune montano, infine nell’incantevole centro storico di Busca ultima tappa di Mirabilia On the Road dal 22 al 25 agosto.

Numerose le eccellenze artistiche programmate per la XVIIIma edizione del Festival, ecco alcune primissime anticipazioni: dalla Spagna la storica Compagnia Los Galindos con l’imperdibile pluripremiato spettacolo MDR_Muerto De Risa; dalla Svizzera, Mirabilia in partnership con il Festival OrienteOccidente di Rovereto, porta in prima nazionale Panorama Kino, spettacolo innovativo, partecipativo e site specific. Torna la prestigiosa Compagnia italiana Teatro dei Venti con il suo nuovo grande spettacolo itinerante Don Chisciotte; in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo al Festival 2024 il Teatro La Ribalta diretto da Antonio Viganò; i partecipanti-spettatori di La Scelta, dell’artista, autore e regista catalano Roger Bernat/FFF, saranno la direzione partecipata che sceglierà uno spettacolo per Mirabilia 2025! A oggi sono già otto i festival in Europa che hanno determinato un titolo di spettacolo per la loro futura edizione grazie alle scelte compiute dai propri spettatori durante questo spettacolo. Torna inoltre per 1 mese di tournée “On the Road” il pluripremiato dolcissimo e struggente Zloty di Pau Palaus.

Come sempre il Festival affiancherà proposte gratuite per il pubblico a spettacoli a biglietto.

