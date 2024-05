Elezioni, corsa a due nel Comune di Pocapaglia: Giuseppe Dacomo ufficializza la candidatura a sindaco

Giuseppe Dacomo, 60 anni, insegnante alla scuola enologica di Alba, “Che ritengo una mia seconda famiglia”, tiene a sottolineare, sarà in corsa per la carica di sindaco a Pocapaglia. Attualmente è vicesindaco del comune di 3300 abitanti famoso per le sue magnifiche Rocche e le tante frazioni che lo compongono, alcune molto grandi. Presenta la sua candidatura in continuità con il lavoro della precedente giunta.

Cosa l’ha spinta a scendere in campo?

"Mi ha spinto lo spirito di continuità. Il gruppo con il quale ho lavorato merita di proseguire per dare attuazione ai progetti iniziati ed in fase di ultimazione. Inoltre in questi anni riteniamo di aver acquisito alcune competenze, abbiamo creato rapporti che sarebbe un peccato non rimettere a disposizione dei Pocapagliesi."

La sua lista come è composta?

"Nella squadra abbiamo inserito persone responsabili e di riferimento per la nostra comunità molte di loro già impegnate nel tessuto sociale e attive da anni. In tutto siamo 12 persone 9 maschi e 3 donne, fra cui il sindaco uscente Antonio Luigi Riorda. La lista è composta da Barbara Allegranza, impiegata commerciale, per la frazione Macellai, Luigi Boarino Responsabile vendite, per Borgo Cravere, Giovanni Battista Capriolo, pensionato per frazione Saliceto, Dallorto Federico Responsabile IT, per Borgo Villa, Felice Dallorto impiegato commerciale per Borgo Sabbione, Monica Giachino viticoltrice per frazione Macellai, Morena Grosso barista per frazione America dei Boschi, Giorgio Messa agente di assicurazioni, per frazione Macellai, Angelo Mollo agricoltore per Borgo Cravere, Pier Carlo Parola pensionato per frazione America dei Boschi, Franco Paolo Pistone funzionario di banca per frazione Saliceto e Antonio Luigi Riorda artigiano edile sindaco uscente."

Siete una lista civica?

"Siamo una lista civica che dà continuità dal 2009. Abbiamo creato un gruppo molto affiatato che ha lavorato e lavorerà con passione e dedizione come abbiamo fatto da sempre."

Che cosa sente di dare al proprio paese?

"Disponibilità, incontro con i cittadini, mettere a disposizione le esperienze maturate. Inoltre penserei ad una amministrazione consapevole nella gestione delle risorse. Il nostro progetto continua ad essere ambizioso, con l'intento fondante di affrontare ogni forma di problematica del territorio, nel modo meno parziale possibile. Vogliamo una comunità ancora più vivibile e meno divisa, che trovi lo sprone a dare a tutti la possibilità di esprimere la propria opinione nelle circostanze più disparate."

Avete già un programma di massima?

"Sì, il programma è già definito e ben articolato. Non è un libro dei sogni ma un programma molto dettagliato e pragmatico. A partire dal 16 maggio a Macellai incontreremo la popolazione nei borghi, nelle frazioni e nel capoluogo, proprio per presentare i candidati e i nostri progetti."