Limone, “Fratelli” e “figlie” d’Italia divisi alle elezioni comunali

A volte succede anche nelle migliori famiglie.

Non sempre si può andare d’accordo su tutto, a maggior ragione se si tratta di politica.

Certo, fa un po’ specie quando esponenti di uno stesso partito, uniti nelle consultazioni europee e regionali, scelgono invece strade diverse quando si tratta di elezioni amministrative.

Il caso di Limone è singolare e perlomeno curioso.

Paolo Bongioanni, capogruppo regionale e vicesegretario piemontese di Fratelli d’Italia, non pago della candidatura alle regionali, cerca un seggio da consigliere comunale anche nel municipio di Limone, sostenendo il sindaco uscente Massimo Riberi, ricandidato per un secondo mandato alla testa della lista civica “Limone nel cuore”.

Alessia Casoni, 31 anni, figlia di William, che di Fratelli d’Italia è coordinatore provinciale, è invece in lista con lo sfidante, Piergiorgio Chiera, già sindaco del paese turistico della valle Vermenagna dal 1995 al 1999, ora alla guida della formazione (anch’essa civica) “Limone-Il turismo è tradizione”.

Non è dato sapere se si tratti di divergenze politico-amministrative locali o se si sia in presenza di una tattica elettorale sopraffina all’insegna del motto: “marciare divisi per colpire uniti”.