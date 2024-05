Graglia (Forza Italia): "Vogliamo proiettare a livello nazionale il modello Cuneo" [VIDEO]

Antonio Tajani - vicepremier, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, segretario nazionale di Forza italia – questa mattina è stato al Tetro sociale di Alba, per sostenere la candidatura al consiglio regionale di Franco Graglia e al candidato presidente uscente Alberto Cirio alla Regione Piemonte.

Insieme al vicepremier, sul palco sono saliti - oltre a Graglia e Cirio - il candidato sindaco di Alba Carlo Bo e il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.

Guarda l'intervista video a Franco Graglia:

“Un onore avere Tajani tra noi – ha commentato il candidato capolista al Consiglio Regionale del Piemonte, Franco Graglia -. E' qui anche per mantenere la parola data, in realtà da Silvio Berlusconi, ma mantenuta da lui. Avevamo infatti fatto scommessa: se fossimo riusciti a trovare 200 e oltre referenti nei 247 comuni sarebbe venuto ufficialmente a ringraziarci”.



“Noi vogliamo proiettare a livello nazionale il modello Cuneo – aggiunge Graglia -. Essere radicati sul territorio è fondamentale. Per risolvere i problemi bisogna conoscerli e per conoscerli bisogna stera in mezzo alla gente”.

E chiude: “La frase che caratterizza la mia campagna elettorale è 'cerco di essere utile'. Lo credo profondamente. Non sono solo parole ma cercherò di farlo nei fatti”.