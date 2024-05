Carlo Bo: "Mi ricandido per finire il lavoro iniziato e continuare a collaborare con i sindaci di Langhe e Roero" [VIDEO]

“Quella di oggi è una giornata importante per il partito di Forza Italia, un partito moderato. Auspichiamo un'Europa e una politica più moderata dopo il voto”. Parole del sindaco uscente di Alba Carlo Bo, in prima linea per la visita odierna di Antonio Tajani - vicepremier, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, segretario nazionale di Forza italia.

Guarda l'intervista video a Carlo Bo:

Bo è ricandidato alla poltrona di primo cittadino ad Alba: “Mi sono ricandidato insieme alla mia squadra perchè voglio portare a termine le tante opere iniziate e soprattutto realizzare nuove opere nell'interesse della città e del territorio. Abbiamo lavorato in sinergia con la Regione e il Governo. Abbiamo aperto il nuovo ospedale di Verduno e quasi ultimato la Asti-Cuneo. E soprattutto, dove vi era prima il nosocomio, nascerà la nuova Casa della Salute”.

“Chiediamo di essere riconfermati perchè vogliamo finire il lavoro iniziato e collaborare ancora con i sindaci del territorio di Langhe e Roero – chiude Bo -. Grazie a tutti i sindaci, insieme a loro abbiamo realizzato opere e progetti importanti come 'Alba Bra Langhe e Roero capitale della Cultura Italiana', il più grande progetto territoriale in Italia che ha riunito ben 88 Comuni”.