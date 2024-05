Cercasi gestore per il “Centro Alpino” di Sant'Anna di Valdieri

Il comune di Valdieri cerca un gestore per il “Centro Alpino” in frazione Sant'Anna. L'avviso esplorativo per le manifestazioni di interesse è stato pubblicato ieri, mercoledì 8 maggio.

Si tratta di un'area attrezzata polivalente dotata di punto ristoro, servizi igienici, area pic-nic, campo da tennis, area giochi bimbi, area sosta temporanea camper. L’amministrazione è disponibile ad aggiungere alla gestione l’area pic-nic denominata “ex Pineta Reale” e l’edificio “ex sede Guardia di Finanza”.

“Dopo il progetto termale a Valdieri ci spostiamo nella zona alta di Sant'Anna per tovare un gestore del Centro Alpino, una struttura ristrutturata a nuovo con il contributo della Fondazione CRC e soldi comunali - commenta il sindaco di Valdieri Guido Giordana -. Un luogo molto amato dai frazionisti con grandi potenzialità turistiche”.

In effetti si stanno ultimando i lavori di sistemazione dell'area attrezzata per un importo di 85 mila euro, di cui 15 mila finanziati dalla Fondazione CRC. È in corso la realizzazione del primo lotto che prevede l'adeguamento igienico sanitario del fabbricato esistente, da utilizzarsi come bar/punto ristoro. Il termine dei lavori è previsto appunto per maggio 2024.

Le domande per manifestare il proprio interesse alla gestione del Centro Alpino dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 di martedì 28 maggio.