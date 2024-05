Bra, modifiche temporanee alla viabilità in via Boetto, via Provvidenza e vicolo Fossaretto

Nei prossimi giorni sono in programma alcune modifiche temporanee alla viabilità in città.

Per permettere lavori a cura di Enel Distribuzione, da lunedì 3 giugno 2024 al termine dei lavori, dalle ore 8 alle ore 17, è previsto divieto di transito (residenti esclusi) e di sosta con rimozione coatta in via Boetto, a partire da viale Rimembranze ad avanzamento lavori per posa cavi in trincea (ord. 225/24).

Lunedì 3 giugno divieto di transito dalle ore 7,30 alle ore 12 in via Provvidenza per consegna mobili. I residenti della via, in caso di necessità ed urgenza e con le dovute cautele, potranno circolare in doppio senso di marcia, solo per accedere a luoghi privati di sosta (ord 224/24).

Infine, sempre lunedì 3, dalle 7 e fino alle 18 del giorno successivo, senso unico alternato in vicolo Fossaretto, angolo via Craveri, per tinteggiatura facciata (ord 221/24).