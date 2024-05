Saluzzo pronta a festeggiare il 2 giugno, la Festa della Repubblica

Scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Volgendo lo sguardo al nostro passato ci si accorge di quanto cammino sia stato fatto dalla Repubblica per garantire agli italiani democrazia, libertà, benessere, giustizia, diritti, qualità della vita. Di quanti ostacoli siano stati superati, quando è prevalsa la coesione, il senso di responsabilità, la lungimiranza.Di questo dobbiamo essere fieri, senza che questo possa indurre a trascurare i tanti problemi e le tante difficoltà che emergono.Questa storia ci induce quindi a guardare al futuro con maggiore ottimismo e forza d'animo: il 2 Giugno, oggi come ieri, è una festa a per tutti gli italiani".

A Saluzzo la festa del 2 Giugno, si svolgerà nei Giardini della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale (Apm) in via Volta, 35, dove il ritrovo è previsto per le 9,30. Seguirà l’alzabandiera alle 10 e il saluto del sindaco, Mauro Calderoni .

Come da tradizione verrà consegnata anche quest'anno la Carta Costituzionale ai neo 18enni del 2024.

Verranno inoltre consegnati degli attestati agli studenti meritevoli delle scuole superiori saluzzesi e consegnata la premiazione alla vincitrice del concorso “Young Women in PubblicAffairs” promosso dallo Zonta Club Saluzzo.

La cerimonia, prevede l’intervento musicale a cura del Complesso bandistico “Città di Saluzzo”.

La cittadinanza è invitata ad esporre il tricolore.