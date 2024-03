Nuovo centro termale di Valdieri: sopralluoghi di privati interessati a investire

Nuovo centro termale di Valdieri. Si va avanti.

Dopo la pubblicazione, in data 14 febbraio, dell'avviso esplorativo per l’affidamento in concessione di realizzazione e gestione della struttura, ci sono stati una serie di sopralluoghi di privati interessati a questa iniziativa privata di Partenariato Pubblico Privato. Ad accompagnarli il sindaco Guido Giordana.

Il termine per effettuare i sopralluoghi scade proprio oggi, venerdì 30 marzo.

Il progetto



Parliamo di un progetto molto importante di cui si parla dal 2009 e che prevede la realizzazione di un nuovo complesso termale, di una struttura turistico ricettiva e delle opere di urbanizzazione necessarie a garantire la viabilità pubblica di accesso.

L’area d’intervento, a ridosso del centro abitato di Valdieri a quota 775 metri di altitudine, è individuata su una superficie complessiva pari a 55.776 metri quadri. Si tratta di una zona pianeggiante attualmente destinata ad uso agricolo e libera da edificazioni, compresa tra la strada di Santa Croce e la provinciale 22.

L'iter

Il Comune di Valdieri, seguendo gli adempimenti previsti dall’accordo di programma stipulato con la regione Piemonte sta proseguendo l’iter per l’individuazione del “soggetto attuatore” e cioè della figura imprenditoriale che dovrà procedere secondo le regole pianificate dall’accordo, alla realizzazione e successiva gestione del centro termale di Valdieri e delle strutture ricettive connesse.

Dopo la pubblicazione dell’avviso esplorativo avvenuta il 14 febbraio scorso, Il Comune ha assicurato l’assistenza ai soggetti che hanno manifestato l’interesse per l’iniziativa, per la risposta ai quesiti tecnici e per lo svolgimento dei sopralluoghi obbligatori.

A seguito della raccolta delle manifestazioni di interesse (60 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso) i soggetti interessati avranno 120 giorni di tempo per presentare le proposte progettuali, in regime di partenariato pubblico-privato, che verranno valutate dall’Amministrazione Comunale.

Il soggetto aggiudicatario si impegnerà poi a depositare i progetti e tutte le istanze autorizzative necessarie per la disponibilità dei terreni e per la realizzazione del centro termale.





"Se andrà tutto in porto, nel prossimo incontro i proprietari dei terreni incontreranno l'investitore"



Il sindaco Guido Giordana: “Parliamo di un progetto molto complesso, da 30/40 milioni di euro su una superficie di olre 55 mila metri quadri, che potrebbe valorizzare la nostra valle. Noi, come amministrazione, ce l'abbiamo messa tutta per dare una risposta, soprattutto ai proprietari dei terreni. Speriamo che si realizzi. L'impegno per l'amministrazione e i dipendenti è veramente tanto. Ma siamo sempre presenti alle richieste del territorio. Se andrà tutto in porto, nel prossimo incontro i proprietari dei terreni potranno vedere la persona fisica intenzionata a investire. Noi siamo concreti e non vendiamo fumo”.

Valdieri sogna un villaggio termale stile Glamping

Il centro termale sarà dotato di piscine coperte e scoperte, spazi a servizio dei visitatori e aree relax, oltre ad una struttura turistico ricettiva. Le caratteristiche di quest'ultima potranno comprendere la realizzazione di una struttura tradizionale di tipo alberghiero fino a 100 camere o anche una struttura ricettiva all’aperto pensata come Glamping (campeggio glamour), più vicina al turismo outdoor che caratterizza la Valle Gesso.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione delle aree attrezzate per servizi pubblici, da cedersi gratuitamente al Comune, destinate a verde attrezzato e a parcheggi per auto e bus.

Insomma, con l’aggiornamento dello studio di fattibilità redatto con il contributo del Politecnico e dell’Università di Torino, Valdieri sogna un villaggio termale stile Glamping rivolto al turismo sportivo, per le famiglie e per coloro che ricercano un soggiorno a diretto contatto con la natura.