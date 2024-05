Diocesi di Saluzzo, dall'autunno cambieranno i sacerdoti in alcune parrocchie

Cambiamenti in vista nella Diocesi di Saluzzo.

In seguito ai colloqui personali di S.E. Mons. Vescovo Cristiano Bodo con i sacerdoti, si comunica quanto segue:

il sacerdote Chiapello don Biagio, a conclusione del suo ministero pastorale nelle parrocchie di Sanfront, Robella, Rocchetta e Gambasca, viene trasferito come collaboratore nelle parrocchie di Maria Vergine Assunta, San Chiaffredo, Santa Maria Maddalena e San Vitale in Busca. Don Biagio si è speso con passione, entusiasmo e competenza, non risparmiandosi, per far fronte alle tante necessità delle comunità della media Val Po.

Per sovvenire ai bisogni delle parrocchie di Sanfront, Robella, Rocchetta e Gambasca viene nominato parroco Tallone don Marco, finora vicario parrocchiale (vice-parroco) nelle parrocchie di Busca. Don Marco, giovane sacerdote, curerà anche la pastorale giovanile della Val Po.

In seguito alle necessità pastorali delle parrocchie di Piasco e Rossana, viene trasferito come collaboratore in loco, Vagge don Carlo, finora co-parroco delle parrocchie di Bagnolo Piemonte.

Il sacerdote Gullino don Giovanni, dopo una permanenza di alcuni anni presso il Movimento dei Focolari a Grottaferrata (Roma), rientra in Diocesi e risiederà presso la Casa del Clero in Saluzzo. Nei giorni festivi sarà in aiuto nelle parrocchie di Bagnolo Piemonte.

Si esprime gratitudine ai sacerdoti interessati per la disponibilità al cambiamento e per lo zelo pastorale che li contraddistingue.

Si invitano le popolazioni interessate ad accoglierli con amicizia, deferenza e con il desiderio di collaborare per il bene della Chiesa.

Gli avvicendamenti saranno operativi nel prossimo autunno.