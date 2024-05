Racconigi, auto a fuoco sulla tangenziale: vigili del fuoco sul posto

Intervento dei vigili del fuoco provinciali, nella notte appena passata, a Racconigi.



Coinvolta un’unica autovettura in transito lungo la SS20 che, prima della rotonda per Caramagna Piemonte, ha cominciato a produrre fumo in gran quantità. L’autista si è quindi fermato ed è sceso, e il mezzo ha preso fuoco.



Sul posto i vigili del fuoco volontari di Racconigi e di Saluzzo con due automezzi. La vettura è stata completamente distrutta dalle fiamme.