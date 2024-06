Escursionisti bloccati in Valle Gesso: iniziato il recupero. L’appello del sindaco di Valdieri: "Rimanete a casa sino alla messa in sicurezza del territorio"

Proseguono via terra le operazioni dei soccorritori impegnati nel recupero della ventina di escursionisti rimasti bloccati in tre rifugi della Valle Gesso : 10 persone al Morelli, una al Questa e altre 9 al Soria. Strutture che risultano al momento isolate e che, nell’impossibilità di arrivarci in elicottero, sono state o stanno per essere tutte raggiunte via terra da squadre di soccorritori che coinvolgono il Soccorso Alpino e il nucleo del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Il sindaco di Valdieri, Guido Giordana, che sta seguendo le attività e monitorando la situazione in stretto contatto con i gestori dei rifugi e i soccorritori, raccomanda: "Consigliamo a tutti gli escursionisti di rimanere a casa in questi giorni e attendere la fine di una nostra ricognizione di tutto il territorio, per consentirci di metterlo in sicurezza. Vorremmo evitare situazioni di disagio e di soccorso, che mettono in pericolo anche la vita dei soccorritori stessi".