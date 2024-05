Domenica 26 maggio un Open Day alla Balfor srl di Manta per celebrare i 45 anni di attività

Balfor srl produce con successo Spaccalegna segatrici e combinate per legna da ardere.

Fondata nel 1979 da Mario Ballario e Mario Forestello l’Azienda si è sviluppata nel tempo ampliando notevolmente la gamma di prodotti e i mercati nei quali opera.

Nel 1979 i due soci cominciarono a produrre i primi spaccalegna in un piccolo fabbricato agricolo a Manta, per poi spostarsi nel 1996 in un fabbricato più grande a Verzuolo. Da Verzuolo si tornò a Manta nel 2008, dove si investì in uno stabilimento più grande e moderno e dove tutt'ora si continua con la produzione.

Oggi in azienda ci sono i figli che continuano l'attività con entusiasmo e proiezione verso il futuro e circa quaranta dipendenti. I punti di forza della Balfor sono la qualità dei prodotti, l'attenzione per le esigenze dei clienti e l'innovazione.

Sono molte le novità che Balfor ha inserito nel mercato negli ultimi anni e molti nuovi prodotti verranno messi a catalogo nei mesi a venire.

Domenica 26 maggio presso lo stabilimento principale della Balfor sito a Manta in Via Galimberti 64 si celebreranno i 45 anni di attività e si coglierà l'occasione di presentare alcune interessanti novità.

Oltre a numerose dimostrazioni di taglio e spacco della legna con i più moderni macchinari , ci sarà un rinfresco per tutti i partecipanti, visite guidate allo stabilimento ed una tappa del Campionato Boscaioli dove chi vorrà potrà partecipare alle selezioni che si terranno in mattinata dalle 8,30 in avanti, per procedere poi con le gare e premiazione degli atleti alle ore 18.

Dimostrazioni e visite dello stabilimento dalle 10 del mattino alle 17.

Balfor srl - Via Galimberti 64 - Manta (CN) - Tel 0175.289070 - 0175.289391 - www.balfor.it