A Dronero inaugurata l'attesa e gustosissima Fiera degli Acciugai

A Dronero è tempo di Anciue - Fiera degli Acciugai. Un evento voluto dal Comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni, che prende le mosse dal passato per offrire, in un fine settimana di scambio e incontro, l’occasione per fargustare, guardare e conoscere. Il profumo delle acciughe e i sapori del territorio, la musica, folk e occitana, le storie.

Inaugurata oggi, la fiera proseguirà anche domani lungo la via centrale di Dronero. La platea degli espositori è come sempre caratterizzata da una scelta di prodotti che abbracciano, ovviamente, le acciughe, quindi i prodotti della Valle Maira e a seguire l’area che la circonda, le Terre del Monviso e il Gal Terre Occitane. Un viaggio gastronomico in quel territorio che da anni lavora all’unisono per raccontarsi come destinazione turistica ricca di storia, sapore, tradizione, identità.

La piazza si allarga a prodotti e produttori di ogni terra, di mare come di montagna, con street food e musica, artigianato locale e, perché no, pacchetti turistici proposti dalla Porta di valle Valle Maira - Consorzio Valle Maira che per l’occasione è affiancata dalle Porte di Valle delle Terre del Monviso.

Un ruolo importante è giocato dalla formazione con le Scuole, da Ecomusei e Musei, dalle Associazioni culturali che già in febbraio si sono raccolte intorno ad un tavolo per offrire, ognuna, un’idea, un’opportunità di confronto. Novità 2024, la collaborazione con l’Istituto Civico Musicale, le Opere Pie, le Associazioni Don Mattio, Valle Maira Insieme e “Voci delmondo OdV”.

Tutti hanno uno spazio dedicato per narrare le radici di un territorio affascinante, non soltanto per i paesaggi suggestivi, ma anche per le persone (e le storie) che lo abitano.

In allegato il programma della manifestazione