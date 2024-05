Dal Ministero oltre 400mila euro alle scuole del Piemonte. Bergesio: "Investiamo sul nostro futuro"

“Costruiamo una scuola dove i ragazzi possano realizzare i loro sogni e prepararsi al lavoro e al futuro, per il bene del nostro Paese”.

Lo afferma il Senatore cuneese della Lega Giorgio Maria Bergesio, Vicepresidente Commissione Attività produttive del Senato, commentando i fondi stanziati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per le scuole piemontesi.

In totale per la Regione Piemonte il Mim ha stanziato risorse per 739.714.995,44 euro di fondi Pnrr.

Più in particolare, per la provincia di Cuneo lo stanziamento totale ammonta a 403.526.739,39 euro. Di questi 72.426.654 euro per la messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico, sicurezza antincendio, abbattimento delle barriere architettoniche; 5.565.000 per nuove palestre e messa in sicurezza di spazi sportivi esistenti; 40.618.889 per asili nido e scuole dell’infanzia; 7.585.105 per mense scolastiche; 25.272.000 per nuove scuole; 50.311.804 per azioni contro la dispersione scolastica; 76.445.333 per Scuola 4.0; 33.491.662 per nuove competenze e nuovi linguaggi; 24.106.937 per didattica digitale integrata e formazione docenti; 64.703.351 per ITS e 3.000.000 per gli istituti agrari/alberghieri/nautici/aeronautici.

“La scuola ha un ruolo essenziale nella formazione dei bambini e degli adolescenti, dopo la famiglia. Deve fornire agli studenti qualsiasi strumento necessario per una crescita culturale, psicologica e sociale, promuovendo la responsabilità, l'autonomia e la cittadinanza attiva. Investire nella scuola significa investire sul futuro del nostro Paese. Faccio i complimenti al Ministro dell’Istruzione Valditara per l’impegno per la scuola e l’istruzione dei nostri giovani e lo ringrazio per l’attenzione dimostrata nei confronti degli istituti scolastici piemontesi e cuneesi”, conclude il Senatore Bergesio.