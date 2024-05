Guida moto senza patente e si scontra con un'auto a Bra: in codice giallo

Violento scontro ieri sera, venerdì 10 maggio verso le 19, a Bra tra una Kawasaki Z 650 e una Ford Fiesta.

L'incidente è avvenuto nella centralissima via Audisio. Le cause sono ancora in via di accertamento da parte dell’equipaggio della Polizia Locale di Bra.



Illesa la conducente della Ford Fiesta mentre ad avere la peggio è stato il centauro, trasportato dall’equipe medicalizzata in codice giallo all’ospedale di Verduno.



La zona è stata interdetta al traffico per oltre un'ora per consentire il soccorso del motociclista e i rilievi.

Dai primi accertamenti svolti dalla Polizia Locale di Bra è emerso che il motociclista non aveva mai conseguito la patente per la guida delle moto.



La Kawasaki è stata sottoposta a fermo amministrativo.