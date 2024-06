Cuneo, tettoia Vinaj: il Comune ha presentato esposto alla Corte dei Conti

Ora è ufficiale: il Comune di Cuneo ha presentato formale esposto alla Corte dei Conti in merito all’intero “affaire" Tettoia Vinaj.

A dare notizia dell’iniziativa assunta venerdì 21 giugno è stata la sindaca Patrizia Manassero, rispondendo a una richiesta avanzata dal consigliere Giancarlo Boselli (Indipendenti) in apertura dei lavori della seduta di Consiglio comunale apertasi alle 17 di oggi, lunedì 24, e in corso mentre scriviamo.

La questione dell’esposto – o “degli esposti”, sarebbe meglio dire, vista l’intenzione di avanzarne anche da parte dei consiglieri comunali di minoranza Beppe Lauria e Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni) – aveva tenuto banco nel Consiglio del mese di maggio. Con la sindaca che aveva anticipato l’intenzione dell’amministrazione indicando proprio quello di giugno come termine utile per il perfezionamento dell’istruttoria.