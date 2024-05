Elezioni, Antonio Acconciaioco presenta i componenti della sua lista "Insieme per Piozzo"

Con la chiusura del deposito delle liste per le prossime amministrative anche il sindaco uscente e ricandidato di Piozzo, Antonio Acconciaioco svela i nomi della sua squadra.

Ex funzionario Fiat ora in pensione, 68 anni, sarà in corsa al municipio per la riconferma con il gruppo "Insieme per Piozzo - Nel segno della continuità".

Ecco i componenti della lista:

Gianfranco Bottero, classe 1950, pensionato

Monica Bella, classe 1978, cuoca

Enzo Gallo, classe 1968, imprenditore agricolo;

Franco Barale, classe 1958, artigiano;

Tatiana Malacrida, classe 1980, infermiera;

Samuele Mancardi, classe 2001, grafico;

Serena Cavallaro, classe 1986, laureata in management;

Luigi Bottero, classe 1958, musicista;

Mario Negro, classe 1956, pensionato bancario.

A sfidare il sindaco uscente sarà il candidato Sergio Lasagna.