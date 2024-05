Elezioni Piozzo, ecco i componenti della lista del candidato Sergio Lasagna

In vista delle amministrative del prossimo giugno, il candidato sindaco di Piozzo, Sergio Lasagna presenta la sua lista.

Sposato con tre figli, 50 anni, consigliere uscente, è imprenditore agricolo e dipendente pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito come assistente tecnico di laboratorio di meccanica part-time presso un Istituto d’Istruzione Superiore.

"Ho deciso di scendere in campo e di mettermi a disposizione della comunità - spiega - con l’esperienza da consigliere comunale sviluppata nell’ultimo mandato e dell’esperienza professionale maturata, con il sostegno di una lista civica, una squadra meravigliosa, composta da persone che hanno a cuore Piozzo e che vogliono mettersi in gioco per il paese. Una formazione che andrà a rappresentare l’intero territorio comunale, con consiglieri di comprovata esperienza e con l’aggiunta di forze giovani e altrettanto qualificate, una squadra composta da 4 donne e 6 uomini disposti a lavorare con impegno, trasparenza e serietà".

Ecco la squadra "Vivere Piozzo":