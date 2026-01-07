Dogliani, torna la rassegna “Che spettacolo… il Teatro”

La rassegna teatrale di Dogliani “Che spettacolo… il Teatro”, riprende venerdì 16 Gennaio alle ore 21 con il nuovo spettacolo di Pippo Bessone e Gianpiero Gregorio “Resta tra noi”.

Dopo il successo dello scorso anno, torna Pippo Bessone con la sua comicità brillante e una nuova formazione. Volto noto della comicità piemontese, è amato per la sua ironia genuina, accompagnato dalla chitarra di Gianpiero Gregorio.

Filippo Bessone è autore dei testi delle sue canzoni, capaci di far riflettere in profondità ma anche di strappare sincere risate. Autore sensibile e attento osservatore della realtà, Bessone inserisce nei suoi testi mille sfumature, frutto anche dei quarant’anni vissuti nel territorio di Langa: ascolta, dialoga con i “Langhetti” e ne conosce profondamente pensieri e animi.

Nei suoi brani trovano spazio soprattutto l’amore e la vita quotidiana, raccontati in tutte le loro forme e sfumature, con uno sguardo affettuoso al mondo dei nostri nonni, che l’amore lo vivevano a modo loro. Ne nasce un carosello musicale divertente, ironico e insieme ricco di spunti di riflessione.

Storie del passato si intrecciano a vicende contemporanee, la vita di tutti i giorni scorre nelle canzoni e nei racconti recitati. Molti brani nascono da esperienze personali, altri sono rivisitazioni di celebri canzoni italiane e internazionali e, quando lo spettacolo termina, resta sempre la voglia di ascoltare ancora.

La programmazione prosegue con: Venerdì 23 ennaio alle ore 21 "Canzoni raccontate", una produzione del Teatro del Poi - Arte Danza. Regia di Donatella Poggio. Un viaggio, ironico e scanzonato, attraverso la canzone italiana d’altri tempi. Un omaggio a grandi autori come Gaber, Quartetto Cetra, Modugno e tanti altri. Un percorso narrativo e coreografico attraverso le melodie che hanno segnato epoche e sentimenti, atmosfere e storie che continuano a risuonare nel presente.

Venerdì 30 gennaio alle ore 21 "De amoribus o Degli amori". Con Paola Omodeo Zorini, regia di Giovanni Foresti. Un monologo, tragico a tratti, che indaga le origini mitologiche e passionali dell'amore. Amore, passione, tradimento, gelosia, coppia, matrimonio, famiglia: attorno a questi temi universali si aprono porte su tempi e spazi diversi, storie quotidiane, antiche e contemporanee.

Venerdì 13 febbraio alle ore 21 "Prova d’amore", Banda Brusca. Commedia comico-brillante in dialetto. Un ricco impresario edile vedovo convive con la sua ex segretaria che si atteggia a ricca e nobile con tanto di maggiordomo pressante e pignolo. Le cose vengono messe in discussione dai parenti in arrivo dalla campagna e da una prova d'amore che rivelerà la vera natura di tutti i personaggi.

FUORI CARTELLONE – Ingresso a offerta libera

Martedì 3 marzo alle ore 21 "Hortense ha detto “Me ne frego!". Progetto Scena Dogliani. Regia di Ilva Fontana. E’ una raffinata, ma graffiante commedia dei primi del 900 che affida per metà la sua comicità al lavoro degli attori. Un riadattamento a cura di llva Fontana dell'opera di Feydeau. Lo spettacolo è frutto del corso annuale di recitazione “Libri in scena” a cura di Ilva Fontana.

La rassegna è realizzata grazie al sostegno di Acqua delle Langhe e alla collaborazione dell’Associazione Castello c’è.