Saluzzo, continua la stagione dialettale al teatro Magda Olivero

Prosegue sabato 10 gennaio alle 21, la stagione teatrale dialettale organizzata da Ratatoj APS al Cinema Teatro Magda Olivero, con lo spettacolo “El borgh dle grassie”, una commedia brillante in due atti, più breve epilogo, di teatro piemontese.

Il testo di Massimo Abati, con l’adattamento e la regia di Germano Giachino, sarà portata in scena dalla bcompagnia teatrale “El Fornel” di Racconigi.

La vicenda si svolge in un paesino dove tre abili truffatori si sono accaparrati una eredità e vogliono costruire un centro estetico e di massaggi nel campo da calcio della parrocchia. Ma non sanno di dover affrontare il parroco del paese e una piccola comunità decisa che, con qualche sotterfugio, metterà a dura prova i truffatori.

Saliranno sul palcoscenico saluzzese: Pierbartolo Piacenza, Franca Ferrero, Nicolò Bergia, Carola Giachino, Melissa Pietropaolo, Germano Giachino, Antonella Ratto, Mariagrazia Pistono, Aldo Abello, Ida Aimar, Giovanna Bovio, Marcellina Prino e Mario Serra.

Il costo del biglietto è di 8 euro. Per prenotare il posto, contattare il numero 329 0488854.

Informazioni ulteriori su www.cinemateatromagdaolivero.it