Al Monastero della Stella di Saluzzo il concerto di Ettore Pagano

Sabato 10 gennaio alle ore 21, nella suggestiva struttura del Monastero della Stella di Saluzzo, si terrà un concerto di straordinario rilievo che vedrà protagonista Ettore Pagano, vincitore del Premio Abbiati 2025 come “miglior solista”, massimo riconoscimento della Critica Musicale Italiana.

A soli 22 anni, Pagano si è imposto come una delle personalità più luminose del panorama musicale internazionale, ottenendo nello stesso anno anche il prestigioso “Classeek Award agli ICMA – International Classical Music Awards”. Il programma del concerto propone un intenso viaggio nella letteratura per violoncello solo, mettendo in dialogo tradizione e contemporaneità. In apertura, la Suite per violoncello solo (1926) di Gaspar Cassadó, opera ricca di colori iberici e virtuosismo espressivo.

Segue la celebre Suite n.1 in sol maggiore BWV 1007 di Johann Sebastian Bach, autentico caposaldo del repertorio violoncellistico. La serata prosegue con “Lullaby for cello” (2020) di Kaija Saariaho, pagina intima e sospesa, per concludersi con la monumentale Suite numero 4 in mi bemolle maggiore BWV 1010 di Bach, esempio di piena maturità formale e spirituale. Ettore Pagano, nato a Roma, ha iniziato lo studio del violoncello all’età di nove anni.

Si è formato con Antonio Meneses e David Geringas presso l’Accademia Chigiana di Siena e l’Accademia Stauffer di Cremona, conseguendo il diploma al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma con il massimo dei voti, lode e menzione. Attualmente si perfeziona con Jens Peter Maintz all’Universität der Künste (UdK) di Berlino.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della grande musica, che conferma la città di Saluzzo come luogo di eccellenza culturale e musicale. L’ingresso è libero e maggiori informazioni si possono avere ai numeri 3936899470 – 0175291447.