Revello, incontro dell’amministrazione comunale con i cittadini a un anno e mezzo dall’inizio del mandato

I consiglieri e gli assessori di maggioranza nel consiglio Comunale di Revello, con il sindaco Paolo Motta e la vice Antonella Rolle

L’amministrazione comunale di Revello invita tutti i cittadini all’incontro pubblico che si terrà

martedì 16 dicembre alle 21, nei locali del Bocciodromo comunale, in via Italia 61.

Come promesso in campagna elettorale, il sindaco Paolo Motta e i consiglieri di maggioranza desiderano condividere con la popolazione un bilancio dell’attività svolta in nel primo anno e mezzo di mandato, illustrando i progetti realizzati, gli interventi attualmente in corso e quelli programmati per il futuro.

“L’incontro – dicono dall’amministrazione comunale - sarà anche un’importante occasione di confronto. Ci sarà spazio, per domande, suggerimenti e proposte da parte dei cittadini, nell’ottica di una partecipazione sempre più attiva alla vita amministrativa.

Sarà inoltre un’occasione per scambiarsi gli auguri in vista delle prossime festività natalizie.

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare numerosa”.