A Cuneo prosegue il Festival della Montagna: sabato e domenica le degustazioni al villaggio delle valli alpine cuneesi

Domani, mercoledì 15 maggio al Cinema Monviso, nell’ambito del Festival della Montagna di Cuneo si terrà dalle 10 alle 12.30 un incontro aperto alle scuole e a tutti i cittadini dedicato alle trasformazioni della montagna che sono davanti ai nostri occhi, ma che non è sempre facile vedere e capire.



Siccità e alluvioni, neve scarsa e sempre meno stelle in cielo, escursionisti sempre più esigenti a zonzo dovunque e in ogni stagione: la montagna sta cambiando, anzi è già cambiata. Gli ecosistemi alpini scricchiolano indeboliti dal clima in mutamento e dalla nostra presenza sempre più massiccia e impattante. Rendersi conto di cosa sta succedendo a monte e di che cosa ci aspetta nell’immediato futuro anche a valle è la chiave per poter prendere oggi delle decisioni determinanti per le terre alte di domani. Cinque divulgatori eccezionali hanno accettato la sfida di riassumere in brevi interventi cinque sguardi sulla montagna: insieme a loro, proveremo a raccontare e a interpretare il cambiamento.



Con il professor Stefano Fenoglio, docente dell’Università di Torino originario della Valle Po e appassionatissimo di fiumi e torrenti, capiremo che ne è stato e che ne sarà dell’acqua in quota.



Federico Pellegrino, astrodivulgatore e attivista, ci racconterà che fine hanno fatto le stelle che splendevano sulle teste dei montanari cuneesi e come si può fare per riportarle sulle vette e in città.



Il giornalista e divulgatore Franco Borgogno racconterà della sua insolita collezione alpina di reperti in plastica: quanta plastica c’è sui monti? Fin dove può arrivare e come facciamo a impedirglielo?



Con lo scrittore Marco Albino Ferrari e l’antropologo Pietro Lacasella, parleremo di come raccontare la montagna con parole nuove, evitando stereotipi e cliché, sia davvero indispensabile per scardinare i vecchi immaginari e aprire nuovi orizzonti. Presenta e modera gli interventi, Irene Borgna.



Un appuntamento per informarsi in modo scientifico e piacevole, senza allarmismi: per passare dalla conversazione all’azione, con consapevolezza. Evento in collaborazione con le Aree Protette delle Alpi Marittime. La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione su Eventbrite (https://tinyurl.com/99xhbz2s) è obbligatoria per poter garantire i posti a sedere. Le Aree Protette Alpi Marittime nell’ambito del Festival della Montagna parteciperanno anche a "La nuova montagna - Il villaggio delle valli alpine cuneesi" con uno stand in cui saranno proposte diverse attività per ragazzi, curiosi e golosi.



- Sabato 18 maggio (10-12 e 14-18)



Detective del bosco con i guardiaparco delle Aree Protette Alpi Marittime

Che indizi lasciano gli animali selvatici al loro passaggio? Come riconoscerli?

Laboratorio per bambini e ragazzi.



(15-15.45)

A tu per tu con le api con Eden Bee

Cosa succede dentro un alveare? Cosa fanno le api tutto il giorno?

Grazie all’arnia didattica osserviamo con i nostri occhi, in completa sicurezza, le api impegnate nelle loro faccende quotidiane.

Ascoltiamo il loro ronzio e sentiamo i profumi che sprigiona l’alveare e assieme ad Agnese, che alleva api con metodo biologico nella Riserva delle Sorgenti del Belbo, capiamo che l’alveare è un superorganismo molto ben organizzato.

I mieli prodotti da Eden Bee hanno ottenuto il marchio Qualità Parco APAM

Laboratorio per bambini e ragazzi dai 5 anni

Accesso libero fino ad esaurimento posti



(16-17.30)

Analisi sensoriale dei mieli a marchio Qualità Parco APAM con Paola Ferrazzi.

E’ possibile distinguere un miele di montagna da uno di pianura? Se un miele cristallizza ha un difetto? Come si percepiscono i sentori delle diverse fioriture?

Un laboratorio di avvicinamento all’analisi sensoriale del miele guidato da Paola Ferrazzi, Presidente e ora membro dell'Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele. La professoressa Ferrazzi è stata inoltre docente di Entomologia forestale e Apidologia presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino.

Verranno assaggiati mieli a marchio Qualità Parco APAM, prodotti da Luca Quaranta, Daniele Mondino e Eden Bee all’interno dei territori delle Aree Protette Alpi Marittime.

Accesso libero fino ad esaurimento posti



- Domenica 19 maggio (10-12 e 14-18)

Detective del bosco con le guardiaparco delle Aree Protette Alpi Marittime

Che indizi lasciano gli animali selvatici al loro passaggio? Come riconoscerli?

Laboratorio per bambini e ragazzi disponibile on demand presso lo stand.



(14.30- 15.15 e 16.30-17.15)

La magia delle perle di vetro con Patricia Lamouroux

Chi è la perlera della Valle Pesio? Come fa a creare a mano le sue meravigliose perle colorate?

Un quiz a premi condotto da Patricia Lamouroux, artigiana d’origine francese ma chiusana d’adozione, e presidente della Association des Perliers d’art de France, per comprendere il valore di questi piccoli e rari manufatti la cui lavorazione nel 2020 è diventata Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco.

Chi sarà più attento e veloce porterà a casa una meravigliosa perla di vetro colorato.



Le perle prodotte da Patricia Lamouroux hanno ottenuto il marchio Qualità Parco APAM

Laboratorio per bambini e ragazzi dai 7 anni

Accesso libero fino ad esaurimento posti