Parte dal canile di Cuneo la raccolta fondi per aiutare Nevada, giovane femmina resiliente

Nevada è una giovane femmina ospite del Canile Comunale di Cuneo – Sezione Lida, la cui sede si trova presso Via Torino 78 località Madonna dell’Olmo.



Nevada non ha ancora compiuto due anni e nell’arco di questo tempo ha già dovuto affrontare parecchie dolorose sfide. L'1 agosto prossimo sarà il suo compleanno e il Canile ha le idee chiare sul regalo che le piacerebbe farle: terminare il percorso perioperatorio e trovarle una famiglia che sia per la vita.



La storia di Nevada inizia con il suo arrivo in Canile il 31/05/2023, viene sottoposta alla prima visita medica due giorni dopo durante la quale purtroppo è riscontrata una grave malformazione genetica agli arti posteriori, diagnosi confermata poi dalla prima visita ortopedica in clinica avvenuta già dal mese successivo in cui si accerta che Nevada è nata con un disallineamento degli arti posteriori. Si prospettano per lei due vie: quella non interventista che l’avrebbe condannata ad una vita faticosa a causa della deambulazione che l’avrebbe portata a muoversi strisciando o l’intervento chirurgico. Seguendo il consiglio dello specialista, data anche la giovane età del cane, il Presidente dell’Associazione Roberto Russo seguito all’unanimità dai membri della Lida decide di intraprendere il percorso operatorio.



Nevada viene sottoposta ad analisi, indagini e conseguenti operazioni a entrambi gli arti posteriori svolte presso la clinica “Il Centro Veterinario Fossanese” ad opera del Dott. Sarotti e porta a casa la sua prima grande vittoria: gli interventi hanno avuto esito positivo. La sfida però non è ancora finita e nei mesi successivi inizia la sua riabilitazione grazie alla fisioterapia presso il CTO di Arenzano e presso il Centro Fisioterapico Veterinario “Animal Wellness” al Gallo d’Alba. Nevada si dimostra essere forte ed energica ma gli interventi non sono ancora terminati: la attendono due operazioni per l’allineamento dei piedi a cui seguirà relativa riabilitazione. Nevada è stata fin’ora accompagnata da bravissimi professionisti che hanno saputo agire al meglio per il suo benessere psicofisico.



Ma Nevada è molto più di una storia clinica. In questo anno gli operatori del canile ed i volontari che quotidianamente le sono vicino hanno riconosciuto in lei un cane davvero eccezionale; non solo non si è mai lamentata e ha sopportato il dolore dato dalle operazioni stoicamente ma non ha mai perso la vitalità e la dolcezza che la caratterizzano e la contraddistinguono. Nevada è quel cane per cui “non è mai troppo tardi per l’ultima coccola” e che ha sempre voglia di interagire e donare il suo amore.



Il Team del Canile- Cuneo Lida si appella a chiunque ami la vita per il futuro di Nevada e vi invita a venirla a conoscere in canile con la speranza di trovare tra voi la sua futura famiglia e a contribuire alla Campagna di raccolta fondi lanciata su GoFoundMe a questo link.



Ciò che per qualcuno può essere la quotidianità per Nevada può essere il regalo più straordinario: una vita normale.