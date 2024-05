Al Vitriol di Fossano una delle semifinali regionali del Poetry Slam

Quello del primo poetryslam, il 5 febbraio, è stato un successo travolgente: le richieste di partecipare sono state oltre il triplo dei posti disponibili, il pubblico ha invaso il Vitriol di Fossano per assistere, tifare e votare il miglior poeta slammer. A vincere è stata la giovanissima Claudia Grossardi, liceale fossanese sedicenne.



Poi è stata la volta di Cuneo col “Versala! Poetry Slam” a cura di Pop Poetry, con un secondo appuntamento tenutosi il 18 aprile presso la Birrovia, dove a vincere è stata invece Elena Di Santo,addirittura quattordicenne e già qualificatasi a Torino per le semifinali.



Forse è stata proprio la risonanza derivata dai primi appuntamenti organizzati nel cuneese a spingere il coordinamento L.I.P.S. (Lega Italiana Poetry Slam) Piemonte a scegliere la Granda per ospitare una semifinale lunedì 20 maggio. Gli slammer vincitori delle diverse fasi eliminatorie infatti torneranno a sfidarsi nel mese di maggio a colpi di versi in quattro appuntamenti: tre a Torino e quello di Fossano.



A sfidarsi nella semifinale nella Città degli Acaja saranno Pino Mastarone, il veterano; Giulia Gardimar, la lottatrice (anche lei sedicenne); Mirko Vercelli, il sintetico; Davide Rigamonti, lo shakespeariano; Claudia Grossardi, la local; Regrett, la guaritrice ed Edoardo Conoscenti, lo speranzoso.



L’appuntamento è per lunedì 20 maggio alle 19,30 al Vitriol in via Ancina 7 a Fossano. L’orario è stato pensato per consentire agli slammer torinesi e al loro pubblico di raggiungere Fossano in treno. Come sempre è possibile cenare in compagnia degli autori, delle autrici e degli organizzatori tra una performance e l’altra. Per prenotazioni chiamare il numero 333.4915524.



Tutte le informazioni su Granda in Rivolta e Pop Poetry sono disponibili sui canali social (Facebook, Instagram, Threads, Youtube e canale WhatsApp). Sul canale YouTube sono disponibili le registrazioni di tutti gli appuntamenti della rassegna GiR. Granda in Rivolta tornerà poi lunedì 3 giugno con un incontro su cui gli organizzatori mantengono al momento il più stretto riserbo.