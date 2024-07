Saluzzo, gli ospiti del "Tapparelli" al tradizionale pranzo nel parco ringraziano per le cartoline dal luogo di vacanza

Cartoline per gli ospiti del Tapparelli di Saluzzo da ogni parte del mondo

Sono oltre un centinaio ad oggi le cartoline arrivate da ogni dove, dalla Svezia come da Sportorno o Bellino, per augurare "buona estate" agli ospiti della Residenza Tapparelli, con tanti messaggi affettuosi.

Un'adesione altissima all’iniziativa, pensata dall’educatrice e dal personale della struttura. L'appello, lanciato sui social, è stato ripreso dai mezzi stampa e da alcune radio come Radio Deejay.

“Scrivici una cartolina dal luogo di vacanza” dice l’invito che ha reso felici per la risposta gli ospiti del Tapparelli che hanno visto il postino portare tanti saluti da paesi e nazioni diversi permettendo loro di rivivere ricordi di vacanze passate e sognare un pò.

Le cartoline sono state esposte nella struttura e ieri all’esterno, per l’annuale tradizione del "pranzo nel parco". Dopo la messa nella chiesa in tanti tra ospiti della Rsa, parenti, autorità, volontari, personale e membri del consiglio d’amministrazione si sono seduti lungo il viale del parco, per gustare i piatti proposti dalla cucina della struttura.

"Come sempre - dicono dal Tapparelli - una giornata veramente speciale, all’insegna della serenità, del dialogo e buonumore".

Hanno partecipato all’appuntamento estivo all’aperto il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Saluzzo Davide Basso, il sindaco di Saluzzo Franco Demaria e di Lagnasco Roberto Dalmazzo, l’assessore Fiammetta Rosso e il consigliere Andrea Vassallo, il direttore sanitario Pietro Leli e il direttore generale Massimo Perrone che ha ringraziato chi opera e chi è di aiuto alla struttura come volontario.

Il ringraziamento del Tapparelli agli sponsor e ad Acqua Eva per la generosa fornitura di acqua.