A Cuneo parco giochi chiuso da tempo, degrado e sporcizia nella piazzetta di largo Caraglio

E' firmata dal Comitato Cuneo centro storico, sollecitato da alcune mamme della zona, la lettera inviata alla sindaca Patrizia Manassero, all'assessore al verde pubblico Gianfranco Demichelis e al Comandante della Polizia Municipale Davide Bernardi.

Si richiede, per piazzetta largo Caraglio, un urgente intervento di manutenzione e la sua messa in sicurezza, stante la situazione critica in cui versa.

Si parla di degrado e sporcizia; giostre per i bambini danneggiate e chiusura del parchetto a tempo indeterminato per inagibilità delle giostre. Ad oggi anche i giochi presso i Giardini Fresia sono inutilizzabili e necessitano di una manutenzione, viene rilevato. Quali aree gioco, quindi, per i bambini del centro storico?

Si evidenzia anche l'incuria delle aree verdi, abbandonate e non potate da tempo; alcune panchine sono in cattivo stato di conservazione e richiedono riparazioni o sostituzioni così come ci sono spesso rifiuti abbandonati.

"Questa situazione rappresenta non solo un evidente disagio per i residenti e i frequentatori della piazetta, ma anche un potenziale rischio per la sicureza pubblica. Per tale motivo, vi chiediamo di programmare con urgenza gli interventi necessari per risolvere questi problemi", evidenziano i residenti nella lettera.