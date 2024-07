Mondovì, inaugurata l'area verde e i nuovi interventi alla piscina di Sant'Anna

Nuova area verde per la piscina di Sant'Anna Avagnina.

L'impianto, affidato alla gestione di A.Ste.Ma, che già si occupa dell'impianto natatorio del Ferrone, è già operativo dallo scorso anno e ora sono stati ultimati ulteriori interventi di potenziamento.

"A un anno esatto dall'inaugurazione - ha detto il sindaco di Mondovì, Luca Robaldo - abbiamo terminato gli interventi che ci eravamo prefissati. Questa piscina è frutto del lavoro della precedente amministrazione ed è stata non solo una risposta alle esigenze del rione, ma anche un'opera di riqualificazione della zona".



"L'intervento ha richiesto un impegno di circa 100mila euro - ha spiegato il vice sindaco, Gabriele Campora - grazie agli uffici comunali, al dipartimento lavori pubblici, all'ingegner Mazza e al progettista, il geometra Tomasiello per il grande lavoro svolto e alla ditta Edil Verde snc con la famiglia Bertolino per la professionalità grazie alla quale questi lavori sono stati portati a termine nei tempi previsti".

L'area verde, a fianco della piscina, è già arricchita con cinque alberi 'Liquidambar' che con la loro chioma garantiranno ombra. Lo spazio sarà irrigato con l'utilizzo dell'acqua che verrà raccolta da una cisterna dove verranno convogliate le acque delle docce e della piscina, all'insegna della sostenibilità.



L'intervento ha previsto inoltre la posa di nuovi autobloccanti e sette punti luce.

"Per la piscina di Sant'Anna, con gli impianti sportivi e il futuro campo da beach volley (in fase di realizzazione, ndr) sono stati investiti in questa zona circa 700mila euro, dei quali 300mila messi a disposizione da Fondazione CRC. - ha sottolineato il sindaco - "Colgo l'occasione per evidenziare inoltre che, proprio in queste settimane, sono in corso anche il lavori di rifacimento di parte degli infissi e dei serramenti delle scuole di Sant'Anna: un impegno di 130mila euro che porterà anche all'ampliamento della mensa".



Grande anche la soddisfazione da parte dell'assessore Alessandro Terreno: "Dopo un anno, come da programma, inauguriamo questa nuova area che era fondamentale per rendere più fruibile la piscina. Presto sarà realizzato anche il campo da beach volley che potrà essere un luogo in più a disposizione di tutti gli abitanti di Sant'Anna e soprattutto per i giovani".