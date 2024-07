Davide Mogna e NewGen Entertainment alla 54esima edizione del Giffoni Film Festival con il cortometraggio "Al termine della notte"

Il giovane regista originario di Verzuolo Davide Mogna, che da qualche anno è diventato produttore cinematografico con la NewGen Entertainment, sbarca con il cortometraggio "Al termine della notte" del regista Stefano Moscone alla 54esima edizione del Giffoni Film Festival, nella sezione Parental Experience, in programma 28 luglio 2024 nell'omonima città della Campania.

Il film, realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte - Short Film Fund, racconta di un’interminabile e surreale eclissi che colpisce il pianeta. In questo scenario inquietante, la piccola Luna cerca di riunire i suoi genitori, ma finisce per perdersi tra le tenebre e la città. Un incontro casuale con una donna misteriosa le offre l’opportunità di superare la notte.

Stefano Moscone, regista e montatore piemontese, ha studiato all'Accademia Albertina di Torino e alla MetFilm School di Londra. Nel 2021 ha diretto il mockumentary "Non Esattamente Ken Loach", prodotto da NewGen Entertainment e sostenuto da Film Commission Torino Piemonte - Short Film Fund, ottenendo successi internazionali (leggi qui).

La sceneggiatura è di Daniel Coffaro, autore piemontese con formazione in sceneggiatura cinematografica. Il cast include Sofia Bendaoud, Viola Laviola, Alessandra Arcangeli e Cristiano Omedè, mentre la troupe piemontese comprende Alessandro Mattiolo (fotografia), Martina Girodo (costumi) e Federico Malandrino (suono).

Davide Mogna 24 anni è conosciuto per la regia del film 'Bulli a metà', uscito nel 2017. Questo notevole progetto è stato girato quando Davide aveva solo 17 anni, mentre frequentava il Liceo Classico Bodoni di Saluzzo.

Il suo esordio cinematografico, incentrato sul tema del bullismo, è stato un film totalmente auto-prodotto e auto-distribuito, che ha ottenuto un grande successo nelle sale cinematografiche di tutta Italia. "Bulli a metà" ha raggiunto migliaia di spettatori, inclusi molti studenti delle scuole, e continua a essere disponibile in formato Dvd e sulle principali piattaforme di streaming.

Forte dell’esperienza acquisita fin da giovanissimo, nel 2019 Davide ha fondato a Torino la sua società di produzione, NewGen Entertainment. Questa società nasce con l’obiettivo di scoprire e supportare nuovi talenti, guidandoli verso il successo nell'industria cine-audiovisiva. Attualmente, Davide ricopre il ruolo di Ceo e produttore all'interno di NewGen.

Il suo ultimo successo come produttore è stato il cortometraggio “Dive” per la regia di Aldo Iuliano, lo scorso anno in concorso alla 80esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Un ulteriore grande riconoscimento è stato a inizio maggio con il “Premio Speciale ai Nastri d’Argento 2024” in cui è risultato nella cinquina finalista delle pellicole “di finzione”.

Adesso la nuova avventura con "Al termine della notte".