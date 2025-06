Spazio Savigliano denuncia: "Manca una politica dello sport in città"

IL COMUNICATO STAMPA DEL GRUPPO SPAZIO SAVIGLIANO

Il gruppo consigliare Spazio Savigliano, di cui fanno parte il PD e la lista civica Savigliano Domani, nel corso nell'ultimo Consiglio Comunale del 5 giugno ha richiesto di fare chiarezza sui possibili progetti di strutture sportive sul territorio saviglianese.

Le risposte date dal Sindaco non sono rassicuranti perché evidenziano un modus operandi fatto di tentativi di dare risposte immediate alle richieste legittime delle società sportive senza inserirle in un contesto di programmazione di medio periodo che sarebbe opportuno su una materia come questa. Sventolati possibili progetti che richiedono decine di milioni di investimenti, di cui al momento ci sono solo le intenzioni ma di stanziamenti nemmeno l’ombra, senza chiarire in una auspicabile individuazione dei fondi quali priorità verranno date (rifacciamo la piscina che ha 53 anni o una nuova palestra?) senza considerare che si continua a ipotizzare nuove strutture senza chiarire chi coprirà i costi di gestione (bilancio infinito quello del comune?).

Quello che è chiaro è che manca una politica dello sport in città, che dialoghi con le associazioni sportive, senza proclami e improbabili promesse, le stesse che creano poi petizioni spontanee (240 firme!!) su progetti inesistenti costruiti sul passaparola di improvvisati urbanisti. Del resto, se chiedi a tre persone anche di diverse società sportive chi è il titolare della delega allo sport nell'attuale amministrazione, potresti anche ricevere tre risposte diverse e forse nessuna sarebbe giusta…

Intanto, una gestione superficiale e confusa ha illuso società sportive e residenti, divisi tra il desiderio di nuovi spazi e la legittima preoccupazione di perdere luoghi pubblici storici come la pista di pattinaggio e il campo da basket del Parco Borsellino.

Ma quello che ci preoccupa di più è un nuovo fronte dell'improvvisazione imperante nella amministrazione saviglianese. Mentre il sindaco Portera in Consiglio comunale rimanda ai bandi a cui si starebbe partecipando tramite Municipia, ci arriva la notizia che i comuni del saviglianese che stanno partecipando con il nostro alla convenzione fatta per i bandi e i servizi della società indicata, si vogliono tirare indietro perché non si riconoscono nel contratto sottoscritto dal comune di Savigliano con Municipia, in contrasto dicono con le intese politiche che erano alla base della collaborazione intrapresa.

Altrettanto grave è la perdita di opportunità concrete di finanziamento. Il recente bando “Stars” della Fondazione CRC offriva risorse importanti per progetti dedicati alla comunità, ai giovani e al territorio, circa 500 mila euro: un’occasione perfetta per sostenere un intervento sportivo condiviso, puntando ad esempio sul filone della partecipazione giovanile e delle associazioni sportive. Ma l’amministrazione ha candidato un altro progetto che non ha superato nemmeno la prima fase di selezione.

Insomma, palestre e non solo. Una estate rovente ci attende. La giunta Portera ha scelto ancora una volta la via della propaganda, senza confronto, pianificazione né trasparenza. Intanto i progetti concreti restano fermi e i cittadini, ancora una volta, si trovano di fronte a promesse non mantenute.

Il gruppo consigliare Spazio Savigliano sarà in prima linea a monitorare e controllare l'operato dell'amministrazione comunale come da mandato dei suoi elettori.