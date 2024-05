Saluzzo, avviato il cantiere per il Centro del Riuso

Ruspe all’opera nell’area del Foro boario, alle spalle del campo di pannelli fotovoltaici, per i lavori di realizzazione del «Centro del riuso». Si tratta di una sorta di deposito/magazzino per favorire il riutilizzo, appunto, degli oggetti che vengono buttati, ma che possono ancora essere utili o utilizzabili.



“L’intervento è portato avanti dal “Consorzio Servizi ecologia ambiente – Csea (che gestisce il ciclo dei rifiuti su Saluzzese, Saviglianese e Fossanese) - spiega il presidente dell’ente Rubiolo Fulvio - per conto del Comune di Saluzzo”.



Sono stati stanziati 1 milione 161 mila euro, denaro proveniente dal PNRR.



Al termine del cantiere sorgerà un nuovo capannone di circa 600 mq dove i rifiuti verranno portati dai saluzzesi, smistati da personale apposito e rimessi “in circolo”, quindi destinati nuovamente all’utilizzo. Dopo anni di incrementi di raccolta differenziata, nonostante alcuni utenti ancora la effettuino in modo poco ortodosso con conferimenti “inadeguati”, ora l’obiettivo dell’Europa, dell’Italia e del Comune è arrivare ad una riduzione del materiale che viene portato all’isola ecologica.



Per ottenere questo risultato occorre produrre meno rifiuti, favorendo il riutilizzo di oggetti come mobilio o di parte di essi. “La comunità saluzzese – aggiungono dal Comune – nel giro di qualche anno è passata dal 20 al 70 per cento di raccolta differenziata. Con questo nuovo Centro del riuso, fra i primi in provincia, vogliamo centrare un ulteriore obiettivo, cioè diminuire quello che buttiamo, smaltiamo e differenziamo”.