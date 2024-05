La fossanese Simona Giaccardi candidata dalla Lega in Regione: "Con Cirio per un Piemonte che vuole continuare a correre" [VIDEO]

C’è anche Simona Giaccardi, presidente del Consiglio comunale a Fossano e consigliera provinciale con deleghe a Cultura e Patrimonio, esponente di spicco della Lega provinciale e regionale, nella cinquina di candidati della provincia di Cuneo che il Carroccio punta a fare eleggere a Palazzo Lascaris.

Avvocato e mediatrice civile, madre di tre figli in età adolescenziale, Giaccardi è impegnata in queste settimane di campagna elettorale a fare conoscere agli elettori della Granda i contenuti di un impegno politico portato avanti da anni con determinazione, passione e senso di responsabilità.

GUARDA IL VIDEO

"Sono convinta – spiega – che potrò dare il mio supporto a quello che è oggi l’operato del governatore Alberto Cirio, che con grande fatica è riuscito in un momento storicamente difficile, forse unico, addirittura, a dare un’impronta diversa alla nostra regione, a metterla a correre. E’ quello che noi siamo abituati a fare: lavorare con concretezza e impegno per avere una regione più forte di prima, più in vista di prima, una regione che sia messa nelle condizioni di esprimere il suo vero potenziale".

L’attenzione di Simona Giaccardi per un Piemonte ad alta velocità guarda in particolare alla provincia Granda, realtà che conosce e frequenta da anni grazie al suo impegno da amministratrice comunale a Fossano e al lavoro condotto nella veste di consigliera provinciale. Un incarico che la porta a confrontarsi quotidianamente con amministratori di tutta la provincia, alla ricerca di soluzioni concrete a problematiche non sempre facili.

"Io rappresento la provincia di Cuneo – spiega –, una terra nota per la sua laboriosità. Un’evidenza riscontrabile ogni giorno anche tra i sindaci e gli amministratori dei nostri comuni. In questi anni ho avuto la fortuna di incontrare persone fortemente motivate, con grandi capacità, che quotidianamente si mettono a disposizione dei cittadini senza chiedere nulla in cambio. Questi territori meritano che si continui a lavorare per loro ed è quello che farò. Per questo l’8 e 9 giugno invito tutti a votare Lega alle elezioni regionali scrivendo sulla scheda Simona Giaccardi".