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Politica | 17 aprile 2026, 07:55

Oggi all’Hotel Principe l’incontro promosso da Italia Viva sullo scenario politico internazionale

Oggi all’Hotel Principe l’incontro promosso da Italia Viva sullo scenario politico internazionale

Oggi, Venerdì 17 aprile, alle ore 18, l’Hotel Principe di Cuneo (piazza Galimberti, 5) ospiterà la presentazione del nuovo libro del senatore Enrico Borghi, dal titolo "Sotto Attacco - Cosa sta accadendo, cosa potrebbe accadere, come ne usciremo". L’evento, promosso da Italia Viva, rappresenta un’occasione di confronto e riflessione sull’attuale scenario politico internazionale.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali di Silvia Fregolent, presidente di Italia Viva Piemonte. A seguire, l’autore, nonché vicepresidente del partito, dialogherà sui temi del libro insieme al giornalista Giampaolo Testa.

Alla presentazione prenderanno parte anche la consigliera regionale di Italia Viva - Stati Uniti d’Europa Vittoria Nallo e la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero.

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