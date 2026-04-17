Trasporto pubblico locale, Fratelli d'Italia: "Ai vertici dell'Agenzia della Mobilità Piemontese vengano designate persone con competenze e esperienze"

Riceviamo e pubblichiamo

Abbiamo letto con forte preoccupazione il grido d’allarme lanciato a mezzo stampa sia dal Presidente Anav Piemonte (associazione autotrasporto viaggiatori), Serena Lancione, sia dal Presidente Grandabus (consorzio cuneese di dodici imprese che rappresenta una rete capillare di trasporto su gomma) Enrico Galleano, sul concreto rischio di un possibile stop del servizio di trasporto pubblico su gomma nei prossimi mesi estivi e autunnali, a causa della forte tensione economica dovuta all’andamento dei prezzi del carburante, in particolare il gasolio utilizzato per il 97% dei mezzi extraurbani.

Nel nostro territorio, caratterizzato da centri urbani medio piccoli e vallate distanziate da molti chilometri, il servizio di tpl è fondamentale per soddisfare le esigenze primarie di tanti cittadini e l’eventuale stop o riduzione di corse avrebbe un impatto negativo immediato sulla mobilità quotidiana di studenti e lavoratori in primis.

Siamo certi che sia la Regione Piemonte sia il Governo Nazionale stiano affrontando in modo responsabile, tempestivo ed efficace le avversità del momento causate dalla situazione internazionale sempre più complessa e caotica, ma esortiamo i nostri rappresentanti nelle Istituzioni a considerare tra le priorità da affrontare concretamente il problema del trasporto pubblico prima che si arrivi a drastiche e nefaste conseguenze.

Inoltre, sappiamo che nei prossimi giorni verranno rinnovati i vertici dell’Agenzia della Mobilità Piemontese dai vari enti locali consorziati, a cominciare dalla Regione a cui spetta l’indicazione del Presidente di concerto con la Città di Torino.

Dato che l’Agenzia ha la responsabilità della programmazione, pianificazione e gestione del trasporto pubblico locale su gomma e ferro in tutto il Piemonte, ci si augura, visto il periodo particolarmente difficile e delicato, che vengano designate (soprattutto per l’incarico di Presidente) persone con competenze e corpose esperienze nella gestione del settore, in grado di guidare con autorevolezza, visione e pragmatismo un ente consortile così importante.

Il Presidente della Federazione Provinciale William Casoni