Paolo Renaudi si ricandida a sindaco di Peveragno per la terza volta

Dopo l'annuncio della candidatura di Enzo Tassone, oggi arriva l'ufficializzazione: Paolo Renaudi, sindaco uscente, correrà anche per il terzo mandato con il suo gruppo Insieme per Peveragno.

Questo il breve comunicato di annuncio:

"Terminate le operazioni di raccolta delle firme necessarie alla presentazione delle candidature, l'attuale gruppo di maggioranza di Peveragno conferma il rinnovo del proprio impegno anche per il prossimo quinquennio. Alla testa della compagine come candidato sindaco ci sarà Paolo Renaudi, e a sostenerlo un gruppo con conferme e nuovi ingressi, rappresentativo di tutte le fasce di età, del territorio e delle varie componenti sociali.

I progetti sono tanti, il programma è vasto e ambizioso, e la voglia di impegnarsi per il proprio paese è altrettanto grande. Avremo modo di presentarci alla popolazione nelle prossime settimane, illustrando in dettaglio le nostre idee e i nostri programmi e presentando i singoli candidati e le loro proposte.