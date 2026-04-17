VERSO LE ELEZIONI / Benevello, l’uscente Mattia Morena in campo per il secondo mandato

Punta alla riconferma dopo il primo mandato iniziato nel settembre 2020, nella difficile stagione del Covid, il sindaco uscente di Benevello Mattia Morena.

Alla testa della lista civica "Siamo per Benevello", Morena si presenterà alle comunali del 24 e 25 maggio prossimi affiancato da una squadra di aspirati consiglieri composta Davide Abba, Giuliano Campisi, Sabina Carbone Giacone, Marco Cigliutti, Tiziana Defabri, Chiara Gallesio, Dario Sandri, Paolo Vigolungo, Elisa Voerzio.

Si candideranno per la prima volta Davide Abba, Giuliano Campisi e Marco Cigliutti.

Il sindaco uscente ringrazia gli amministratori che lo hanno affiancato fino ad oggi e dà il benvenuto ai nuovi ingressi.

Nel 2020, allora prossimo al 32° compleanno e assessore uscente, aveva raccolto il testimone di Mauro Rapalino, sindaco per quattro mandati nel piccolo centro langarolo (450 abitanti).

Unico candidato, era stato eletto con 248 voti. Alle urne erano andati 274 elettori su 390, per un’affluenza del 70,26%. Le schede bianche erano state 18, quelle nulle 8.

Diplomato geometra, ha coniugato l’impegno di primo cittadino alla gestione della sua attività di vendita arredi ad Alba.

Al momento non è nota la presenza di altre eventuali liste candidate alla guida del municipio.