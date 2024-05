Busca, la Lega apre al dialogo con i cittadini con un nuovo riferimento [VIDEO]

La Lega amplia i suoi confini e apre al dialogo sul territorio di Busca e valli, con un nuovo infopoint. Sarà Eros Pessina il punto di riferimento e di ascolto per i cittadini, che confluiranno anche dalle valli vicine. Avviato, così, il percorso verso la definizione di una sezione, che potrà culminare nell'apertura di una sede fisica. Al momento si propone come sportello per le persone, per accorciare le distanze con le istituzioni politiche.

A promuovere la connessione con il territorio erano presenti i candidati consiglieri regionali cuneesi Katia Manassero, Paolo Demarchi, Matteo Gagliasso, Simona Giaccardi e Luigi Icardi.



Nonostante i fitti impegni elettorali per la candidatura alle Europee, anche l'europarlamentare uscente Gianna Gancia non si è risparmiata, credendo fermamente nell'importanza del contatto diretto con le persone, fatto di ascolto e partecipazione attiva.



In prima a linea il senatore Giorgio Maria Bergesio al fianco del referente del nuovo infopoint Eros Pessina.



Guarda qui il video:



Bergesio ha spiegato: “Un info point, un punto di partenza per garantire la nostra presenza sul territorio e arrivare poi ad una vera propria costituzione di una sezione. Vuole portare avanti i temi identitari della Lega come l'autonomia, la riduzione delle tasse, l'aiuto agli anziani e la sanità”.



Eros Pessina, spiega la sua missione spinta dalla volontà altruistica di mettersi al servizio del prossimo: “Politica è pensare alle esigenze degli altri e non solo in periodo pre-elettorale, a Busca ora abbiamo un'ambizione, che ci teniamo si traduca al più presto in una sede fisica”.