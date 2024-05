Incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze per gli occupanti dei mezzi coinvolti, in via Carmagnola di fronte al civico 83 a Ceresole d’Alba, nel pomeriggio di oggi lunedì 20 maggio.

Coinvolti un’automobile ed un furgone, che si sono scontrati per cause in via di accertamento.

Intervenuti i Vigili del fuoco, con una squadra da Alba per la messa in sicurezza dei mezzi. Sul posto anche la Polizia Locale