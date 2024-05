Da Tajani all'asparago di Santena, la ricetta di Paolo Damilano per le Europee

Tappa ad Alba con Tajani

Un evento, commenta l’esponente di Torino Bellissima, “ nel cuore del nostro Piemonte”. “Tanti incontri – prosegue Damilano- sui contenuti per l’Europa che vogliamo costruire. Un’Europa che ci riguarda più di quanto si pensi: l’80% delle leggi approvate dal Parlamento italiano sono applicazione di provvedimenti europei”. “Se Forza Italia e la grande famiglia dei Popolari contano di più in Europa, è l’Italia a contare di più” ha concluso.

E la domenica di Damilano è stata a contatto con le persone. Primo appuntamento con il sindaco Roberto Ghio a Santena per la Sagra dell’Asparago , giunta ormai alla novantunesima edizione. “ I nostri territori – commenta Damilano - sono custodi di tradizioni ed eccellenze enogastronomiche uniche al mondo: mi candido in Europa per difenderle e valorizzarle ”.

Penultima tappa alle celebrazioni per il centenario del F.C. Perosa, dove l’esponente di Torino Bellissima si è confrontato con alcuni sindaci del territorio. “100 anni di storia – dice Damilano - sono un bel traguardo, che unisce solidità, passione e tradizione. Grazie per ciò che avete fatto e che farete per i nostri ragazzi e per il nostro Piemonte”.

Fine giornata nel Cuneese a Magliano Alfieri, all'iniziativa di Daniele Sobrero, candidato della lista Cirio.

Damilano: "Positivo giovani si facciano sentire, ma no a violenza"