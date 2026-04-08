Biodigestore di Borgo San Dalmazzo: Azione Cuneo esprime pieno sostegno

Da Azione Cuneo riceviamo e pubblichiamo:

Il biodigestore di Borgo San Dalmazzo rappresenta una delle infrastrutture più rilevanti per il futuro ambientale ed energetico del nostro territorio. Si tratta di un impianto moderno e strategico, capace di trasformare i rifiuti organici in risorse preziose: biometano per circa 4.000 famiglie e compost di qualità destinato all’agricoltura, con una capacità di trattamento di circa 35.000 tonnellate annue.

Il progetto, finanziato anche con fondi PNRR, si configura come un intervento centrale per la gestione sostenibile dei rifiuti a livello provinciale. Questo risultato è stato reso possibile grazie a una visione chiara e al lavoro svolto dal Consiglio di Amministrazione e dalla dirigenza di ACSR S.p.A. (Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti), che hanno saputo condurre con determinazione un percorso complesso, rispettando tempi e obiettivi e operando con trasparenza.

L’inaugurazione ufficiale dell’impianto, in programma per il 15 maggio prossimo, rappresenta un momento significativo per l’intera comunità. In vista di questa data, sentiamo il dovere di esprimere pubblicamente il nostro sostegno a un’opera di tale importanza.

"Come Azione Cuneo – dichiara Nicolò Musso, Segretario cittadino – vogliamo affermare con chiarezza di essere al fianco di chi realizza progetti concreti, utili e sostenibili. Il biodigestore è un esempio virtuoso di politica del fare, capace di affrontare le sfide e costruire soluzioni. In questo percorso, riconosciamo il ruolo fondamentale dell’amministrazione Borgna che ha sostenuto fin dalla prima ora con convinzione questa visione, dimostrando come una buona amministrazione sappia guardare lontano".

"Allo stesso tempo – prosegue Musso – riteniamo opportuno analizzare con rispetto ma con franchezza le critiche emerse in questi anni da parte di una parte della sinistra cuneese e di realtà come la lista dei beni comuni. Le osservazioni hanno riguardato principalmente i possibili impatti ambientali, la localizzazione dell’impianto, il traffico e le modalità di conferimento. Tuttavia, siamo altrettanto convinti che le politiche del “no”, quando diventano un approccio sistematico, non generano crescita né sviluppo. Cuneo oggi ha bisogno di scelte, responsabilità e, soprattutto, di una visione di futuro".

Il progetto del biodigestore va proprio in questa direzione: coniugare sostenibilità ambientale, innovazione e autonomia del territorio nella gestione dei rifiuti. Lasciarsi fermare dalle paure significherebbe rinunciare a un’opportunità importante. Azione Cuneo si colloca in questa prospettiva: lavorare insieme, senza ideologie, per portare avanti i progetti giusti per la città. Perché Cuneo ha bisogno di competenza, concretezza e capacità di realizzare.

Nicolò MUSSO, Segretario cittadino di Azione Cuneo