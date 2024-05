Katia Manassero (Lega): “Sento la montagna una parte di me”

Katia Manassero, candidata alle elezioni regionali dell'8 e 9 giugno per la Lega, a sostegno di Alberto Cirio presidente, ha la montagna nel cuore.

Molto attenta ai temi della sostenibilità e del ripopolamento delle terre alte, questo fine settimana ha incontrato i cittadini e le cittadine che vivono nelle aree montane.

Lei è di Borgo San Dalmazzo, ma è molto legata alla montagna, come mai?

“Le mie origini materne sono di Roaschia. Il mio bisnonno era il sindaco del paese. Da piccola ho trascorso molto tempo da mio nonno. Insomma, sento la montagna una parte di me”.

Come vede i piccoli comuni montani?

“Per arginare lo spopolamento, i piccoli comuni montani devono continuare ad essere sostenuti, aiutati e valorizzati. A tal fine sono molto importanti i piccoli negozietti, le botteghe le quali fanno da riferimento per i piccoli centri abitati. Molte sono poi le aziende artigiane site in aree montane, per esempio la falegnameria, la segheria.

Lo sport outdoor e indoor, praticato nelle aree montane, genera economia e occupazione sul territorio”.

Lei andrebbe a vivere in montagna?

“Assolutamente sì, andrei a vivere in mezzo ad un bosco, possibilmente vicino ad un lago. Reputo sia fondamentale trascorrere del tempo a contatto con la natura”.

Per la candidata Katia Manassero continuano gli incontri sul territorio. Domani, martedì 21 maggio, sarà a Cuneo. Mercoledi a Caraglio. Tutti i giovedì mattina, dal 23 maggio al 6 giugno, sarà presente con un gazebo al mercato di Borgo San Dalmazzo. E anche domenica 26 maggio al mattino incontrerà i borgarini.