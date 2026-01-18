Robaldo invita al corso organizzato da Patto Civico, il PD: "La Provincia dovrebbe essere neutrale"

Riceviamo e pubblichiamo:

"C'è qualcosa di teneramente istruttivo nell'iniziativa di Luca Robaldo. Una lettera accorata agli amministratori della Granda, tono premuroso, invito alla formazione sulla Legge di Bilancio, relatore qualificato, location istituzionale. Tutto molto bello. Davvero.

Peccato solo che a organizzare il corso non sia il Presidente della Provincia, ma il capo di Patto Civico. Perché se la formazione degli amministratori locali è un tema che gli "sta molto a cuore", non sarebbe stato naturale – quasi ovvio – affrontarlo come rappresentante di tutti e non attraverso una sigla politica, per quanto civica si voglia definire?

La Provincia, per statuto e missione, dovrebbe essere la casa comune dei sindaci, il luogo neutro del coordinamento, del supporto tecnico, della crescita amministrativa e invece la formazione passa per una mailing list di parte, con tanto di link per l'iscrizione, come se fosse un seminario di corrente.

Peccato usare una sede istituzionale per un'iniziativa che istituzionale non è fino in fondo, e rinunciare a esercitare un ruolo di garanzia per indossare quello, più comodo forse, di animatore politico.

Sia chiaro: meglio una formazione di parte che nessuna formazione. Ma sarebbe stato ancora più bello se questa iniziativa fosse nata e cresciuta nel perimetro della Provincia, coinvolgendo tutti, senza bandierine, senza cappelli.

Segreteria Provinciale del Partito Democratico"