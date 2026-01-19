Consiglio comunale di Cuneo, gli Indipendenti portano quattro interpellanze chiave

Sarà un Consiglio comunale denso di contenuti e temi strategici quello in programma il prossimo 26 gennaio, nel quale il gruppo degli Indipendenti, guidato da Giancarlo Boselli, porterà all’attenzione dell’aula una serie di interpellanze che toccano nodi cruciali per il presente e il futuro della città.

Al centro del dibattito innanzitutto la situazione del Tunnel del Tenda bis, infrastruttura fondamentale per i collegamenti transfrontalieri e per l’economia del territorio. L’interpellanza, presentata dal consigliere Armellini, mira a fare chiarezza sullo stato dell’opera, sui ritardi accumulati e sulle prospettive concrete di riapertura.

Altro tema di forte impatto politico e amministrativo è quello del nuovo ospedale. Il consigliere Boselli chiede conto all’amministrazione comunale e alla sindaca se, nelle interlocuzioni con Regione e altri enti, siano stati realmente tutelati gli interessi della città di Cuneo, sia dal punto di vista sanitario sia sotto il profilo urbanistico e territoriale.

Spazio anche alla cultura e alla valorizzazione del patrimonio storico con l’interpellanza sulla Chiesa della S.S. Annunziata, definita dagli Indipendenti un vero e proprio gioiello architettonico che potrebbe essere restituito alla cittadinanza come spazio culturale e pubblico. Anche in questo caso è il consigliere Armellini a sollecitare una presa di posizione chiara e un progetto concreto.

Infine, torna sotto i riflettori una vicenda che risale al 2021, quella della vendita di un terreno del MIAC, che avrebbe dovuto favorire la nascita di un nuovo polo logistico. L’interpellanza di Boselli punta a chiarire le scelte compiute, i risultati ottenuti e le eventuali occasioni mancate per lo sviluppo economico della città.

Un pacchetto di atti che conferma la volontà del gruppo degli Indipendenti di svolgere un ruolo di controllo e proposta su dossier strategici, in vista di una prospettiva politica che guarda già al futuro: Giancarlo Boselli è infatti indicato come futuro candidato sindaco per Cuneo 2027, con l’obiettivo dichiarato di costruire “un nuovo governo della città”.