Bra, “Il benessere attraverso la tua mente” con l’associazione culturale Albedo

E quali sono i vantaggi, vi chiederete? È tutto spiegato in questa occasione ideata per conversare e, soprattutto, sperimentare sicurezza, fluidità, serenità, che albergano in ogni persona.

E ora le info di servizio. Ingresso libero per i soci, mentre per gli ospiti è ad offerta a partire da 5 euro. Per saperne di più: 3495906451 - 3384204045. Noi vi consigliamo di non perdervelo, anche per passare un momento diverso dal solito.